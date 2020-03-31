Втрати на Донбасі: один загиблий, ще чотирьох поранено

За 30 березня окупанти 18 разів обстріляли українські позиції в зоні ООС на Донбасі із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Зокрема, 12 разів ворог відкривав вогонь у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, ще шість – у районі відповідальності угруповання Північ.

На всі провокації ЗСУ реагували прицільним вогнем по позиціях противника, змушуючи його припинити обстріли.

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На жаль, 30 березня внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, трьох поранено та один отримав бойове ураження.

З початку доби 31 березня російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Нагадаємо, Україна через ОБСЄ запропонувала Росії перемир’я на Донбасі на період пандемії коронавірусу. Однак у відповідь на передовій тільки посилилися обстріли з боку окупантів.