Кабмін дозволив роботу ломбардів і закликав аптеки працювати 24/7

Кабінет міністрів розширив перелік дозволеної під час карантину господарської діяльності в Україні.

Так, під час карантину дозволено:

продаж запчастин для транспортних засобів, зокрема для тракторів та іншої с/г техніки;

продаж добового молодняка свійської птиці;

функціонування всіх видів фінансових установ, зокрема ломбардів і кредитних спілок.

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Уряд також рекомендував аптекам працювати цілодобово, щоб зменшити черги і скупчення відвідувачів.

Магазинам рекомендовано допускати відвідувачів у розрахунку не більше однієї особи на 10 кв м площі з дотриманням 1,5-метрової відстані між ними.

Нагадаємо, раніше Кабмін розволив працювати ветклінікам і зооаптекам під час карантину.

Джерело: Кабмін