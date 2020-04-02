Кабмін дозволив роботу ломбардів і закликав аптеки працювати 24/7

Кабінет міністрів розширив перелік дозволеної під час карантину господарської діяльності в Україні.
Так, під час карантину дозволено:
- продаж запчастин для транспортних засобів, зокрема для тракторів та іншої с/г техніки;
- продаж добового молодняка свійської птиці;
- функціонування всіх видів фінансових установ, зокрема ломбардів і кредитних спілок.
Читайте: Карантин в Україні через коронавірус: список нових заборон
Уряд також рекомендував аптекам працювати цілодобово, щоб зменшити черги і скупчення відвідувачів.
Магазинам рекомендовано допускати відвідувачів у розрахунку не більше однієї особи на 10 кв м площі з дотриманням 1,5-метрової відстані між ними.
Нагадаємо, раніше Кабмін розволив працювати ветклінікам і зооаптекам під час карантину.
Джерело: Кабмін