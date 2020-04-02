PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Кабмін дозволив роботу ломбардів і закликав аптеки працювати 24/7

Кабінет міністрів розширив перелік дозволеної під час карантину господарської діяльності в Україні.

Так, під час карантину дозволено:

  • продаж запчастин для транспортних засобів, зокрема для тракторів та іншої с/г техніки;
  • продаж добового молодняка свійської птиці;
  • функціонування всіх видів фінансових установ, зокрема ломбардів і кредитних спілок.

Читайте: Карантин в Україні через коронавірус: список нових заборон

Уряд також рекомендував аптекам працювати цілодобово, щоб зменшити черги і скупчення відвідувачів.

Магазинам рекомендовано допускати відвідувачів у розрахунку не більше однієї особи на 10 кв м площі з дотриманням 1,5-метрової відстані між ними.

Нагадаємо, раніше Кабмін розволив працювати ветклінікам і зооаптекам під час карантину.

Джерело: Кабмін

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка