Пандемія коронавірусу скорегувала плани на весняні вікенди та відпустки українців. А деякі громадяни навіть втратили кошти через скасування рейсу чи згорання бронювання готелю.

Що робити у такому разі та чи є можливість повернути кошти?

За словами юриста Івана Лібермана, шанс є. Існує таке поняття, як форс-мажор, і до нього можуть апелювати українці. Є чіткий механізм повернення коштів у разі непередбачуваної ситуації.

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Як повернути кошти?

Крок 1

Треба написати заяву в Торгово-промислову палату України про те, щоб вона видала довідку за місцем вимоги для фізособи про те, що у певний період часу на території України був форс-мажор.

Крок 2

Написати досудову претензію до усіх тих, хто має повернути кошти: до авіакомпанії, готелю, посередників. У ній описується, що людина хоче повернути, у зв’язку з чим. Сюди ж кріпиться довідка з Торгово-промислової палати.

– Можна позиватися до суду за місцем перебування відповідача. Наприклад, це іноземна авіакомпанія. Другий варіант – позиватися до суду за місцем перебування позивача, – каже юрист Іван Ліберман.

Після звернення до суду є два варіанти розвитку подій. Шанси виграти процес – 50 на 50.

– Оскільки ця пандемія не тільки в Україні, а й в інших країнах, кожна організація може звернутися до своїх Торгово-промислових палат чи подібних органів. До того ж в угодах може бути пункт про форс-мажор, але також там може бути уточнення, що компанія може на нього не відповідати, – доповнює юрист.

Однак більшість компаній дорожать своїм іміджем, і це може допомогти українцям, які втратили кошти.

– Тут важливу роль відіграють ЗМІ. Вони є другими суддями. Компанії бояться розголосу та формування негативного іміджу. Тому вони будуть змушені повернути кошти, – підсумовує експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що, за інформацією Торгово-промислової палати України, вітчизняні компанії почали списувати свої проблеми на форс-мажор через карантин.