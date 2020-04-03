Из-за карантина в Киеве и других городах Украины приостановили работу общественного транспорта. Теперь украинцы могут передвигаться по городам на личном транспорте или на такси.

Это может отразиться на семейном бюджете, ведь такси — далеко не самый дешевый способ передвижения.

В связи с этим сайт Факты ICTV решил изучить рынок такси и подготовить список самых дешевых служб Киева.

Топ-5 самых дешевых такси

Лимузин — 50 грн за 7 км, 69 грн за 12 км;

— 50 грн за 7 км, 69 грн за 12 км; Гранд — 54 за 7 км, 73 грн за 12 км;

— 54 за 7 км, 73 грн за 12 км; Лекс — 55 грн за 7 км, 77 грн за 12 км;

— 55 грн за 7 км, 77 грн за 12 км; Студент — 55 грн за 7 км, 78 грн за 12 км;

— 55 грн за 7 км, 78 грн за 12 км; 902 — 60 грн за 7 км, 83 грн за 12 км.

Согласно информации портала Такси Сервис, именно такую стоимость брали службы такси за свои услуги на дистанциях 7 и 12 км в марте 2020 года. Кстати, на пятом месте можно разместить также такси Аист и Веном, которые, как и служба 902, брали по 60 грн за 7 км и 83 грн за 12 км.

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Как отмечают разработчики портала, в марте в связи с введением карантина много служб такси Киева снизили свои тарифы по сравнению с февралем 2020 года. Среди них: 902, Киев, Винтаж, Лекс, Студент, Авангард, Uber X, 902, Веном, Uklon, Гранд, Лимузин, Беру, UGO, Эконом-Авто.

А вот повысила стоимость своих услуг служба такси Корона.

— Большинство служб в марте оставили прежние тарифы на поездки, в то же время некоторые службы даже снизили стоимость поездки. В среднем цена поездки по Киеву опустилась на 4-4,5 грн, — отмечают в Такси Сервис.

По их выводам:

Самое дешевое такси Киева на 7 км: Лекс, Студент, Лимузин, Гранд, Беру.

Самое дешевое такси на 12 км: 902, Гранд, Винтаж, Лекс, Лимузин.

Напомним, ранее мы писали о том, что власть Киева договорилась со службами такси Bolt и Uber о бесплатной перевозке медиков на работу и с работы во время карантина.

Источник: Такси Сервис