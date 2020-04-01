Как безопасно ездить на такси во время карантина

Чтоб безопасно ездить в такси во время карантина нужно быть в маске и по возможности носить перчатки. Не лишним будет протереть антисептиком ручку двери и ремень безопасности.

Для поддержания чистоты, сервисы такси выдают своим водителям маски, перчатки и дезинфицирующие средства. Они должны самостоятельно дезинфицировать автомобили после каждой поездки.

— Водители должны самостоятельно обрабатывать авто. Работать в маске и перчатках. Пассажиры должны также иметь средства для защиты. Если человек садится в авто — самые опасные зоны это ручки дверей, сиденья и ремни безопасности. Их можно самому протереть антисептиком, — рассказывает Фактам ICTV Игорь Тарасов, владелец таксомоторной компании во Львове.

Водителей и пассажиров такси пока не штрафуют, если они не в масках.

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Цены на поездки не выросли. Но таксисты жалуются на уменьшение заказов.

— Те, кто потеряли работу из-за карантина, но имеют собственные авто — сейчас сели за руль. Поэтому выросла конкуренция. До карантина у меня было около 25 поездок в день и заработок в 1,5 тыс. грн. Сегодня только десять поездок и около 500 грн дохода, — говорит Юрий Брайцер, столичный таксист сервиса Уклон.

Некоторые компании пошли на встречу водителям которые таксуют не в собственных авто, и снизили арендную ставку на автомобиль.

Изолированное такси

В компании Bolt в Киеве и Львове запустили в тестовом режиме такси с пластиковой защитой между водителем и пассажиром.

Так хотят минимизировать контакт обеих сторон. Между поездками водитель сам дезинфицирует салон авто и дверные ручки.

Перегородка уменьшает контакт между пассажиром и водителем, но не обеспечивает 100% защиту. Поэтому следует помнить обо всех других мерах безопасности, отмечают в компании.

Как писали Факты ICTV, власти Киева договорились со службами такси Bolt и Uber и Уклон о бесплатной перевозке медиков на работу и с работы во время карантина.