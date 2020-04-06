Украинские компании начали вытеснять китайских производителей пластмассы

Китайские производители неизменно занимают видное место в области пластмассовых изделий в Украине еще с начала 90-х годов. Однако ситуация постепенно менялась, и уже в течение 2011-2016 годов было впервые зафиксировано падение импорта изделий из пластмасс на 20%.

Продолжая тенденцию, импорт пластмассовых и сопутствующих изделий из Китая упал на 15% в течение 2014-2017 годов в соответствии с Госстатом. В вытеснении китайского экспорта немалую роль также сыграла вспышка коронавируса, который помог украинской компании Вишак нарастить производство только в январе этого года на 200%.

Украинская компания Вишак, которая начала деятельность еще в 2004 году, быстро нарастила свои производственные мощности и уже в 2009 году производила более 400 наименований товаров. Этому способствовало два фактора.

Первый: расположение компании в Хмельницком — украинском центре оптовой торговли одеждой, которая создает спрос на вешалки, пластмассовые изделия и аксессуары для текстильной промышленности.

Второй: создание компанией на 100% замкнутого цикла производства, что позволило существенно снизить себестоимость продукции и резко увеличить объемы продаж. При этом, производственные линии Вишак создают в Украине все — от металлического крючка и покрытия его гальваника до выплавления пластмассовой основы.

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Когда международные ритейлеры открывают новые магазины, они выбирают украинского производителя, вместо китайских no-name. Поэтому по состоянию на 2020 год Вишак является единственной фирмой в Украине, которая производит более 200 конфигураций вешалок: офисная, для нижнего белья, шарфов, ремней, детские, свадебные, выставочные и другие. За две смены с конвейера сходит 260 тыс. вешалок.

Основными покупателями являются крупнейшие ритейлеры и сети магазинов. На открытии торгового центра, например, могут заказать 300-500 тыс. вешалок для всех магазинов.

Поскольку эта ниша достаточно узкая, то компания продолжает расширять свою линейку продукции и выходит в сегмент аксессуаров для гардероба: щетки, лопатки для обуви, липкие ролики, чехлы для одежды, корзины-сумки и чехлы для стирки белья. Также расширяет линейку продукции для гостиниц и ресторанов, и выходит на рынок сувенирной и брендовой продукции: промо-товары, этикетки и другое.

Общий ассортимент товаров составляет уже более 1000 единиц. Параллельно наращивается экспорт. Украинские вешалки уже активно вытесняют конкурентов с Поднебесной в Польше, Чехии, Латвии, Литве и Эстонии.

Хотя с введением карантина в Украине продажи предприятия упали на 40%, однако по данным пресс-службы, компания испытывает ослабление позиций китайских производителей и готова вытеснять своих конкурентов из Поднебесной на украинском рынке. Компания также задумывается над продолжением экспансии в Европу и выходом на рынки Центральной Азии и Турции.

Напомним, ранее мы писали, что совет экспортеров и инвесторов при МИД перезагрузят, сообщил во время брифинга министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.