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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Українські компанії почали витісняти китайських виробників пластмаси

Китайські виробники незмінно посідають чільне місце у сфері пластмасових виробів в Україні ще з початку 90-х років. Проте ситуація поступово змінювалася, і вже протягом 2011-2016 років було вперше зафіксовано падіння імпорту виробів із пластмас на 20%.

Продовживши тенденцію, імпорт пластмасових та супутніх виробів з Китаю впав на 15% упродовж 2014-2017 років згідно з Держстатом. У витісненні китайського експорту чималу роль також зіграв спалах коронавірусу, який допоміг українській компанії Вішак наростити виробництво лише у січні цього року на 200%.

Українська компанія Вішак, що почала діяльність ще у 2004 році, швидко наростила свої виробничі потужності та вже у 2009 році виробляла понад 400 найменувань товарів. Цьому посприяло два фактори.

Перший: розташування компанії у Хмельницькому – українському центрі оптової торгівлі одягом, який створює попит на вішаки (вішалки), пластмасові вироби та аксесуари для текстильної промисловості.

Другий: створення компанією на 100% замкнутого циклу виробництва, що дозволило суттєво знизити собівартість продукції та різко збільшити обсяги продажів. При цьому, виробничі лінії Вішак створюють в Україні все – від металевого гачка і покриття його гальванікою до виплавлення пластмасової основи.

Читайте: Карантин в Україні: які товари заборонені для експорту (СПИСОК)

Коли міжнародні ритейлери відчиняють нові магазини, вони обирають українського виробника, замість китайських no-name. Тому станом на 2020 рік Вішак є єдиною фірмою в Україні, що виготовляє понад 200 конфігурацій вішаків: офісні, для спідньої білизни, шарфів, ременів, дитячі, весільні, виставкові та іншої конфігурації. За дві зміни з конвеєра сходить 260 тис. вішаків.

Українські компанії почали витісняти китайських виробників пластмаси

Основними покупцями є найбільші ритейлери та мережі магазинів. На відкритті торговельного центру, наприклад, можуть замовити 300-500 тис. вішаків для усіх магазинів.

Оскільки ця ніша досить вузька, то компанія і далі розширює свою лінійку продукції і виходить у сегмент аксесуарів для гардеробу: щітки, лопатки для взуття, липкі ролики, чохли для одягу, кошики-сумки та чохли для прання білизни. Також розширює лінійку продукції для готелів і ресторанів, та виходить на ринок сувенірної та брендової продукції: промо-товари, етикетки тощо.

Загальний асортимент товарів становить понад 1000 одиниць. Паралельно нарощується експорт. Українські вішаки вже активно витісняють конкурентів із Піднебесної в Польщі, Чехії, Латвії, Литві та Естонії.

Хоча із запровадженням карантину в Україні продажі підприємства впали на 40%, однак за даними прес-служби, компанія відчуває послаблення позицій китайських виробників та готова витісняти своїх конкурентів із Піднебесної на українському ринку. Компанія також задумується над продовженням експансії в Європу та виходом на ринки Центральної Азії та Туреччини.

Нагадаємо, раніше ми писали, що раду експортерів та інвесторів при МЗС перезавантажать, повідомив під час брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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