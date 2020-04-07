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Факты / Украина

ЦИК зарегистрировала Светличную народным депутатом

7 апреля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Юлию Светличную народным депутатом Украины.

Об этом стало известно после очередного заседание ЦИК.

— Во время заседания Комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, выбранного на промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 года в одномандатном избирательном округе № 179 Светличную Юлию Александровну, 1984 года, которая проживает в Харькове, беспартийная, самовыдвижение, — говорится в сообщении.

Читайте: Юлия Светличная избрана народным депутатом — ЦИК

Напомним, в октябре 2019 года Светличная подала декларацию кандидата на должность в Совете национальной безопасности и обороны Украины. Она претендовала на должность заместителя секретаря.

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