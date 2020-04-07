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Факти / Україна

ЦВК зареєструвала Світличну народним депутатом

7 квітня Центральна виборча комісія зареєструвала Юлію Світличну народним депутатом України.

Про це стало відомо після чергового засідання ЦВК.

– Під час засідання комісія зареєструвала народного депутата України, обраного на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 Світличну Юлію Олександрівну, 1984 року народження, яка проживає в Харкові, безпартійна, самовисування, – йдеться в повідомленні.

Читайте: Юлію Світличну обрано народним депутатом – ЦВК

Нагадаємо, в жовтні 2019 року Світлична подала декларацію кандидата на посаду в Раді національної безпеки і оборони України. Вона претендувала на посаду заступника секретаря.

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