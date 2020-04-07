Всем с одной ложки: во львовской церкви причащают прихожан

Во Львове очевидцы сняли, как священнослужители в одном из храмов проводят обряды, несмотря на карантин из-за коронавируса.

На видео видно, как к священникам за причастием по очереди подходят прихожане. При этом для обряда используется одна ложка для всех.

Сообщается, что нарушение карантина сняли в храме в жилом массиве Сихов.

Читайте: Зеленский о праздновании Пасхи: Мы обязаны изменить традиции ради жизни

— Так за церковью тихонько причащают всех с одной ложечки. А вы платите 17 тыс. за отсутствие маски и гуляйте с детьми на балконе, — подписано видео.

Напомним, жителям Прикарпатья запретили находиться на территории возле церкви.