Усім з однієї ложки: у львівській церкві причащають прихожан

У Львові очевидці зняли, як священнослужителі в одному з храмів проводять обряди, незважаючи на карантинні обмеження через коронавірус.

На відео видно, як до священиків за причастям одна за одним підходять прихожани. Водночас для обряду використовується одна ложка для всіх.

Повідомляється, що порушення карантину зняли у храмі в житловому масиві Сихів.

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– Так за церквою тихенько причащають усіх з однієї ложечки. А ви платіть 17 тис. за відсутність маски і гуляйте з дітьми на балконі, – підписано відео.

Нагадаємо, жителям Прикарпаття заборонили перебувати на території біля церкви.