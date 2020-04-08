Малообеспеченные семьи получат материальную помощь до Пасхи — Кличко

Малообеспеченные семьи получают материальную помощь до Пасхи.
Об этом сообщил Виталий Кличко во время брифинга.
— Мы приняли решение выдать раньше материальную помощь. Малообеспеченные семьи получат ее до Пасхи.
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Мэр Киева добавил, что выплаты получат 289 тыс. малообеспеченных киевлян.
Недавно украинское правительство приняло решение о введении дополнительных выплат пенсионерам и другим незащищенным слоям населения в связи с глобальным кризисом, вызванным коронавирусом.