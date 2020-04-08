Малозабезпечені сім’ї отримають матеріальну допомогу до Великодня – Кличко

Малозабезпечені сім’ї отримають матеріальну допомогу до Великодня.
Про це повідомив Віталій Кличко під час брифінгу.
– Ми ухвалили рішення видати раніше матеріальну допомогу. Малозабезпечені сім’ї отримають її до Великодня.
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Мер Києва додав, що виплати отримають 289 тис. малозабезпечених киян.
– Виплати населенню почнуться вже сьогодні, – зазначив Кличко.
Нещодавно український уряд ухвалив рішення про запровадження додаткових виплат пенсіонерам та іншим вразливим верствам населення у зв’язку з глобальною кризою, спричиненою коронавірусом.