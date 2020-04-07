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Факты / Украина

Предзаказ продуктов онлайн: АТБ запускает новую услугу

С 7 апреля сеть супермаркетов АТБ запустила услугу онлайн-предзаказа товаров и продуктов.

Пока сервис работает в тестовом режиме в Днепропетровской области. После усовершенствования его запустят во всех регионах Украины.

Новый сервис позволит сократить время пребывания покупателей в магазине. Эта функция работает пока только на самовывоз из магазина.

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— Мы продолжаем работать в усиленном режиме, создавать и внедрять новые инструменты и сервисы, реализовывать благотворительные программы и проекты на региональном и общенациональном уровне, — написал генеральный директор АТБ Борис Марков.

Также он анонсировал появление в АТБ возможности оплаты онлайн и адресную доставку заказа.

Напомним, с 24 марта АТБ ввел специальные часы посещения для пенсионеров. Теперь пожилых людей обслуживают с 9.00 до 10.00.

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