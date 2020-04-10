Зеленский призвал Раду усилить уголовное наказание за сжигание сухостоя

Верховная Рада должна подумать над возможностью введения более жесткого уголовного наказания за сжигание сухостоя, которое приводит к масштабным пожарам.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства приветствует увеличение штрафов за сжигание травы до 6 тыс. грн.
Зеленский добавил, что в 2020 году количество пожаров в природных экосистемах увеличилось на 30%.
— Ваше “безразлично” – это пожары на территории в 20 тыс. га. Это в четыре раза больше пожаров в украинских лесах. Из-за вашего “безразлично” круглосуточным тушением пожаров занимается 3,5 тыс. человек и тысяча единиц техники ГСЧС. Результаты вашего “безразлично” были заметны даже со спутников NASA, — сказал он.