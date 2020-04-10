Зеленский призвал Раду усилить уголовное наказание за сжигание сухостоя

Верховная Рада должна подумать над возможностью введения более жесткого уголовного наказания за сжигание сухостоя, которое приводит к масштабным пожарам.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства приветствует увеличение штрафов за сжигание травы до 6 тыс. грн.

Зеленский добавил, что в 2020 году количество пожаров в природных экосистемах увеличилось на 30%.