Зеленський закликав Раду посилити кримінальне покарання за спалювання сухостою

Рада повинна подумати над можливістю впровадження більш жорсткого кримінального покарання за спалювання сухостою, яке призводить до масштабних пожеж.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави вітає збільшення штрафів за спалювання трави до 6 тис. грн.

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Зеленський додав, що у 2020 році кількість пожеж в природних екосистемах збільшилася на 30%.

– Ваше “байдуже” – це пожежі на території в 20 тис. га. Це в чотири рази більше пожеж в українських лісах. Через ваше “байдуже” цілодобовим гасінням пожеж займається 3,5 тис. осіб та тисяча одиниць техніки ДСНС. Результати вашого “байдуже” були помітні навіть із супутників NASA, – сказав він.

Нагадаємо, зараз в Україні збільшилася кількість пожеж. Зокрема, в Чорнобильській зоні горить ліс з 4 квітня. Також багато пожеж зафіксовано навколо Києва, що сильно забруднює повітря в столиці.