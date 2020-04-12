Скачков цен на продукты в магазинах не будет — Минэкономики

Непредсказуемых скачков цен на продукты в магазинах не будет, сообщил министр экономики Игорь Петрашко.

Он отметил, что несколько недель назад произошло повышение по определенным товарным позициям, но его удалось остановить.

Министр объяснил, что такая ситуация имеет сезонный характер. Ведь традиционно перед Пасхой наблюдается повышение цен на отдельные категории продуктов.

Читайте: АТБ снял наценку на ряд продуктов до конца карантина — список

Еще одной причиной повышения цены была девальвация, которая происходит с валютой. А третьей причиной является спекулятивный элемент, над преодолением которого в министерстве уже работают.

Напомним, ранее в Антимонопольном комитете сообщили, что торговые сети снизят наценку на отдельные продукты.