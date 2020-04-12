Стрибків цін на продукти у магазинах не буде – Мінекономіки

Непередбачуваних стрибків цін на продукти у магазинах не буде, повідомив міністр економіки Ігор Петрашко.

Він зазначив, що кілька тижнів тому відбулося підвищення за певними товарними позиціями, але його вдалося зупинити.

Міністр пояснив, що така ситуація має сезонний характер. Адже традиційно перед Великоднем спостерігається підвищення цін на окремі категорії продуктів.

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Ще однією причиною підвищення ціни була девальвація, яка відбувається з валютою. А третьою причиною є спекулятивний елемент, над подоланням якого в міністерстві вже працюють.

Нагадаємо, раніше у Антимонопольному комітеті повідомили, що торговельні мережі знизять націнку на окремі продукти.