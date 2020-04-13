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Факти / Україна

На Донбасі загинув військовий

12 квітня на Донбасі загинув український військовий, ще один отримав поранення.

Бойовики відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру та тричі обстріляли українські позиції поблизу сіл Тарамчук, Водяне і Кримське.

Військові вжили вичерпних заходів для припинення вогню і дали відповідь на дії противника. Після застосування штатного озброєння бойовики відмовилися від провокацій.

Читайте: Бойовики провокують технікою і безпілотниками – ситуація в зоні ООС

У штабі зазначили, що зараз уточнюються втрати противника.

Нагадаємо, 11 квітня Володимир Зеленський відвідав ділянку розведення сил і засобів у Петрівському, де останнім часом ситуація контрольована та спокійна.

За його словами, Україна працює над узгодженням нових ділянок розведення сил на Донбасі.

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