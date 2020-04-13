Як у Києві під час карантину будують метро на Виноградар

Київ не лише бореться із коронавірусом, а й продовжує втілення важливих інфраструктурних проектів, зокрема триває будівництво двох нових станцій метро на Виноградар – Мостицької та Проспект Правди, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, фахівці закінчують збирати великий прохідницький комплекс німецької компанії Herrenknecht довжиною 96 метрів.

– Вага тунелепрохідницького щита, який є фактично буром, – понад 200 тонн. Він розпочне роботу з боку станції Мостицька та фінішує майже через 1,3 км – біля станції Сирець. Як говорять фахівці, на ці роботи їм знадобиться приблизно 6 місяців, – розповів Кличко.

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Окрім того, тривають роботи з розробки котловану від Мостицької до Проспекту Правди, де тунель буде двоярусним.

Довжина ділянки між двома станціями – 3,7 км.

У Київметробуді обіцяють у грудні 2021 року, як і планувалося, здати в експлуатацію нові станції на Виноградар. Вони переревозитимуть понад 90 тис. пасажирів на добу.

Джерело: Віталій Кличко