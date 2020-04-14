Кулеба считает, что Украина вернется к привычной жизни после эпидемии не раньше осени

Стабилизация в Украине после эпидемии коронавируса наступит не ранее конца лета — начала осени.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов.

— Я не строю планов по путешествиям… Безусловно, я строю планы, сейчас — самое время строить планы, появилась возможность подумать, взвесить все факторы, именно сейчас есть возможность построить планы и стратегии. Но по путешествиям, я думаю, что если мы до конца лета выйдем на некую стабилизацию, это было бы оптимистическим сценарием, — сказал он.

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По его словам, Европейский Союз рекомендует своим гражданам не планировать пока летние отпуска.

— То есть, не покупать гостиницы, не бронировать билеты, потому что нет уверенности, что это сработает. А для наших коллег из ЕС святой месяц — это август, когда никто не работает, все отдыхают…, – сказал он.

Кулеба добавил, что пока динамика коронавируса до конца не изучена и поэтому нельзя сказать точно, когда ситуация стабилизируется.

Также глава МИД считает, что стабилизация будет зависеть от сроков изобретения вакцины от вируса.

Напомним, в мире разрабатывается 70 вакцин против коронавируса, а три лучших препарата уже проходят испытания на людях.

Фармацевтическая промышленность планирует сократить время, которое необходимо для выпуска вакцины на рынок, до 2021 года. Обычно на это уходит приблизительно 10-15 лет.