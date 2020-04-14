Кулеба вважає, що Україна повернеться до звичного життя після епідемії не раніше осені

Стабілізація в Україні після епідемії коронавірусу настане не раніше кінця літа-початку осені.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі одного з телеканалів.

– Я не планую подорожі… Безумовно, зараз – саме час складати плани, з’явилася можливість подумати, зважити всі фактори, саме зараз є можливість побудувати плани і стратегії. Але щодо подорожей, я думаю, що якщо ми до кінця літа вийдемо на якусь стабілізацію, це було б оптимістичним сценарієм, – сказав він.

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За його словами, Європейський Союз радить своїм громадянам не планувати поки літні відпустки.

– Тобто не купувати готелі, не бронювати квитки, тому що немає впевненості, що це спрацює. А для наших колег з ЄС святий місяць – це серпень, коли ніхто не працює, всі відпочивають…, – сказав він.

Кулеба додав, що поки динаміка коронавірусу до кінця не вивчена, і тому не можна сказати точно, коли ситуація стабілізується.

Також глава МЗС вважає, що стабілізація залежатиме від термінів винаходу вакцини від вірусу.

Нагадаємо, у світі розробляється 70 вакцин проти коронавірусу, а три найкращих препарати вже проходять випробування на людях.

Фармацевтична промисловість планує скоротити час, необхідний для випуску вакцини на ринок, до 2021 року. Зазвичай на це йде приблизно 10-15 років.