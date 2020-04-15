На Пасху не ожидается наплыва украинцев из-за границы — ГПСУ

На пасхальные праздники не ожидается увеличение количества украинцев, которые вернутся из-за границы в Украину.

Сейчас ситуация на границе стабильная.

— Мы не отмечаем резкого увеличения пассажиропотока. В последние дни он на уровне 9-10 тысяч человек на въезд и выезд в сутки. Скорее всего, резкого увеличения пассажиропотока перед праздниками также не будет, — заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

Читайте: Кабмин закрывает еще 10 пунктов пропуска на границе Украины

По словам Демченко, с начала карантинных мер количество человек на въезд в Украину преобладает над теми, кто выезжает. О любых спецрейсах, которые должны состояться в ближайшее время, информации у спикера нет.

Напомним, ранее мы публиковали карту пунктов пропуска в Украину, которые работают с 7 апреля.