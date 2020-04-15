На Великдень не очікується напливу українців з-за кордону-ДПСУ

На великодні свята не очікується збільшення кількості українців, які повернуться із-за кордону в Україну.

Наразі ситуація на кордоні є стабільною.

– Ми не відзначаємо різкого збільшення пасажиропотоку. Останні дні він на рівні 9-10 тисяч осіб на в’їзд і виїзд за добу. Скоріше за все, різкого збільшення пасажиропотоку перед святами також не буде, – заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Читайте: Кабмін закриває ще 10 пунктів пропуску на кордоні України

За словами Демченка, з початку карантинних заходів кількість осіб на в’їзд в Україну переважає над тими, хто виїжджає. Про будь-які спецрейси, які мають відбутися найближчим часом, інформації у речника немає.

Нагадаємо, раніше ми публікували карту пунктів пропуску в Україну, які працюють з 7 квітня.