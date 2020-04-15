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Факти / Культура

Пожежа в Чорнобильській зоні знищила третину туристичних об’єктів

Внаслідок пожежі у Чорнобильській зоні згоріло 30% туристичних об’єктів.

Про це повідомив директор національного провайдера екскурсій в Чорнобильську зону Ярослав Ємельяненко

За словами туроператора, чимало локацій – наприклад, старі радянські бази відпочинку – знищені повністю і відновленню не підлягають.

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– Загублено безліч поліських автентичних сіл, які показували побут людей, що проживали там до аварії на ЧАЕС. Пожежа завдала великого удару по туризму та нашій історії, – заявив Ярослав Ємельяненко.

Зараз Чорнобиль тур планує відновити частину втрачених будівель.

– Основні об’єкти – режимне місто Чорнобиль, місто Чорнобиль-2, військове містечко з радіолокаційною станцією і місто Прип’ять – не постраждали, – додав Ємельяненко.

Станом на ранок 15 квітня у зоні відчуження підрозділи ДСНС продовжують гасити тліючі пеньки та деревину в осередках чотирьох лісництв.

Джерело: Громадське

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