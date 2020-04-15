Правительство расширяет программу кредитов для малого бизнеса

Правительство расширяет программу Доступные кредиты 5-7-9 для поддержки микро и малого бизнеса.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Получить государственную финансовую поддержку теперь могут субъекты любой деятельности с годовым доходом до 100 млн грн. Увеличена максимальная сумма кредита до 3 млн грн, — говорит премьер-министр.

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Также правительство расширило цели, на которые могут предоставляться кредиты по программе. В частности, на деятельность:

связанную с производством лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования;

покрытие постоянных затрат, которые не зависят от объемов производства (зарплаты работников, арендные и коммунальные платежи, налоги и другие расходы, необходимые для сохранения предпринимательства).

Обратиться за поддержкой можно будет в течение срока действия карантина и в течение 90 дней после него.

До возврата кредитов будет действовать отсрочка до девяти месяцев.

Как писали Факты ICTV, на период чрезвычайной ситуации Кабмин возвращается к государственному регулированию цен на социальные продукты, лекарственные средства и медицинские изделия.