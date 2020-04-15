Уряд розширює програму кредитів для малого бізнесу

Уряд розширює програму Доступні кредити 5-7-9 для підтримки мікро та малого бізнесу.

Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Отримати державну фінансову підтримку відтепер можуть суб’єкти будь-якої діяльності з річним доходом до 100 млн грн. Збільшено максимальну суму кредиту до 3 млн грн, – каже прем’єр-міністр.

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Також уряд розширив цілі, на які можуть надаватися кредити за програмою. Зокрема на діяльність:

пов’язану з виробництвом лікарських засобів, медичних виробів або медичного обладнання;

покриття постійних витрат, які не залежать від обсягів виробництва (зарплати працівників, орендні та комунальні платежі, податки та інші витрати, необхідні для збереження підприємництва).

Звернутися за підтримкою можна буде протягом терміну дії карантину та протягом 90 днів після нього.

До повернення кредитів діятиме відстрочка до девяти місяців.

Як писали Факти ICTV, на період надзвичайної ситуації Кабмін повертається до державного регулювання цін на соціальні продукти, лікарські засоби та медичні вироби.