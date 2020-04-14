ГНС разъяснила порядок действий в случае остановки налоговых накладных

Государственная налоговая служба Украины рекомендует налогоплательщикам придерживаться правильного порядка действий в случае остановки регистрации налоговых накладных или расчетов корректировки (НН/РК) системой мониторинга рискованности налоговых накладных.

— В случае остановки НН/РК надо выяснить причину остановки с квитанции №1, которая поступает в электронный кабинет плательщика, и обратиться к Комиссии регионального уровня. Возможны два варианта: в соответствии с установленными критериями, налогоплательщика или его операции отнесены к рискованным. В первом случае следует подать документы на исключение плательщика из перечня рисковых, а во втором случае на разблокирование НН/РК, — рекомендуют налоговики.

Документы в Комиссию регионального уровня подаются в электронной форме. Решение комиссии принимается в течение пяти дней и может быть обжаловано в административном порядке в течение 10 дней.

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Также ГНС привела примеры типичных ошибок налогоплательщиков. Например, рискованные плательщики просят разблокировать НН/РК до решения вопроса об их исключении из списка рискованных. Некоторые плательщики не предоставляют объяснений по операциям, по которым заблокирован НН/РК, либо не придают необходимых подтверждающих документов для разблокировки НН/РК.

Налоговики отмечают, что правительство утвердило порядок приостановления регистрации НН/РК для уменьшения рисков нарушения норм налогового законодательства.

Поэтому налогоплательщикам следует четко придерживаться алгоритма действий, установленного постановлением Кабинета Министров Украины от 11.12.2019 г. № 1165 об утверждении порядков по вопросам остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных.

Государственная налоговая служба Украины создана в 2019 году в процессе реформирования фискальных органов. Она занимается вопросами наполнения государственного и местных бюджетов.

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Источник: Государственная налоговая служба Украины