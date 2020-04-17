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Факти / Україна / Суспільство

У Києві обмежать доступ до кладовищ з 18 квітня

З 18 квітня обмежується доступ до кладовищ у Києві, заявив на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, виняток лише для поховань – за умови дотримання вимог карантину.

Кличко зазначив, що у великодні вихідні в Києві посилять контроль за дотриманням обмежувальних заходів, особливо біля храмів.

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– Представники поліції, муніципальної варти і муніципальної охорони спільно патрулюватимуть території перед церквами, а також публічні місця і зони відпочинку, – додав він.

Нагадаємо, станом на 17 квітня у Києві підтвердили 705 випадків коронавірусу. За добу виявили ще 61 нового хворого.

Фото: Pixabay

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