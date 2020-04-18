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Факты / Украина / Общество

В Запорожье молодой священник святил паски во время карантина

18 апреля в Хотинском районе Запорожья 33-летний священнослужитель, несмотря на карантинные запреты, проводил освящение пасок в местном храме.

Накануне он разместил в городе объявления о том, что в субботу состоится служба.

Из-за этого в церкви на проспекте Юбилейном образовалось скопление людей.

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На место прибыла полиция и за нарушение карантина составила административный протокол на священнослужителя. Ему грозит штраф от 17 до 34 тыс. грн.

Напомним, ранее мы писали о том, что мэру Запорожья Владимиру Буряку вручили повестку по возбужденному уголовному делу о невыполнении городскими властями постановления Кабинета министров о приостановлении работы общественного транспорта на время карантина.

Источник: Нацполиция

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