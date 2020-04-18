18 квітня у Хотинському районі Запоріжжя 33-річний священнослужитель, попри карантинні заборони, проводив освячення пасок у місцевому храмі.

Напередодні він розмістив у місті оголошення про те, що у суботу відбудеться служба.

Через це у церкві на проспекті Ювілейному утворилося скупчення людей.

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На місце прибула поліція і за порушення карантину склала адміністративний протокол на священнослужителя. Йому загрожує штраф від 17 до 34 тис. грн.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що меру Запоріжжя Володимиру Буряку вручили повістку за порушеною кримінальною справою щодо невиконання міською владою постанови Кабінету міністрів про зупинення роботи громадського транспорту на час карантину.