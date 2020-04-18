В Житомире некоторые украинцы проигнорировали правила карантина и пошли в церкви.

Верующих, которые пришли в Спасо-Преображенский собор (храм Украинской православной церкви) святить паски, зафиксировали журналисты.

Таким образом прихожане нарушили запрет исполнительного комитета Житомирского городского совета о посещении церквей на период Пасхальных праздников в городе.















В Житомире верующие пришли в храмы святить паски, несмотря на карантин / 4 фотографии

Со своей стороны священники заявили, что не могут запретить людям идти в храмы.

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По состоянию на 18 апреля в Житомирской области лабораторно подтверждены 197 случаев Covid-19.

К слову, в Запорожье правоохранители выписали админпротокол на священнослужителя, который проводил службу в местном храме.