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Факти / Україна

У Житомирі віряни прийшли до храмів святити паски, попри карантин

У Житомирі деякі українці проігнорували правила карантину і пішли до церков.

Вірян, яки прийшли до Спасо-Преображенського собору (храм Української православної церкви) святити паски, зафіксували журналісти.

Таким чином парафіяни порушили заборону виконавчого комітету Житомирської міської ради про відвідування церков на період Великодніх свят у місті.

  • У Житомирі віряни прийшли до храмів святити паски, попри карантин
  • У Житомирі віряни прийшли до храмів святити паски, попри карантин
  • У Житомирі віряни прийшли до храмів святити паски, попри карантин
  • У Житомирі віряни прийшли до храмів святити паски, попри карантин
  • У Житомирі віряни прийшли до храмів святити паски, попри карантин
  • У Житомирі віряни прийшли до храмів святити паски, попри карантин
  • У Житомирі віряни прийшли до храмів святити паски, попри карантин
  • У Житомирі віряни прийшли до храмів святити паски, попри карантин
У Житомирі віряни прийшли до храмів святити паски, попри карантин / 4 фотографии

Зі свого боку священики заявили, що не можуть заборонити людям йти до храмів.

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Станом на 18 квітня  на Житомирщині лабораторно підтверджено 197 випадків Covid-19.

До слова, в Запоріжжі правоохоронці виписали адмінпротокол на священнослужителя, який проводив службу в місцевому храмі.

Джерело: УНІАН

Фото: УНІАН

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