У Житомирі віряни прийшли до храмів святити паски, попри карантин

У Житомирі деякі українці проігнорували правила карантину і пішли до церков.
Вірян, яки прийшли до Спасо-Преображенського собору (храм Української православної церкви) святити паски, зафіксували журналісти.
Таким чином парафіяни порушили заборону виконавчого комітету Житомирської міської ради про відвідування церков на період Великодніх свят у місті.
Зі свого боку священики заявили, що не можуть заборонити людям йти до храмів.
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Станом на 18 квітня на Житомирщині лабораторно підтверджено 197 випадків Covid-19.
До слова, в Запоріжжі правоохоронці виписали адмінпротокол на священнослужителя, який проводив службу в місцевому храмі.