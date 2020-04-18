У Житомирі деякі українці проігнорували правила карантину і пішли до церков.

Вірян, яки прийшли до Спасо-Преображенського собору (храм Української православної церкви) святити паски, зафіксували журналісти.

Таким чином парафіяни порушили заборону виконавчого комітету Житомирської міської ради про відвідування церков на період Великодніх свят у місті.















У Житомирі віряни прийшли до храмів святити паски, попри карантин / 4 фотографии

Зі свого боку священики заявили, що не можуть заборонити людям йти до храмів.

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Станом на 18 квітня на Житомирщині лабораторно підтверджено 197 випадків Covid-19.

До слова, в Запоріжжі правоохоронці виписали адмінпротокол на священнослужителя, який проводив службу в місцевому храмі.