Пожежі на Житомирщині ліквідують за три-чотири дні – Аваков

Пожежі у Житомирській області рятувальники ліквідуватимуть ще три-чотири дні.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, рятувальники, 50 одиниць техніки та авіація працюють цілодобово.

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– В Овручі з секретарем РНБО, керівником Офісу президента, заслухали представників ОДА, ДСНС, Нацполіції, Держлісагентства щодо пожеж у регіоні. Здійснили повітряний моніторинг над районом пожежі. Рятувальники, авіація, 50 одиниць техніки працюють 24/7. Врятовано чотири села. За три-чотири дні подолаємо! – заявив Арсен Аваков.

В Овручі з секретарем РНБОУ О.Даніловим,керівником ОП А.Єрмаком заслухали представників ОДА,ДСНС,НПУ, Держлісагентства щодо пожеж у регіоні.Здійснили повітряний моніторинг над районом пожежі. Рятувальники,авіація,50 од.тех. працюють 24/7.Врятовано 4 села.За 3-4 дні подолаємо! pic.twitter.com/SSCC5iFEWt — Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 19, 2020

Нагадаємо, правоохоронці розглядають дві версії виникнення пожеж у Житомирській області – сухі вітри та навмисний підпал.