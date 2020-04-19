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Факти / Україна

Пожежі на Житомирщині ліквідують за три-чотири дні – Аваков

Пожежі у Житомирській області рятувальники ліквідуватимуть ще три-чотири дні.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, рятувальники, 50 одиниць техніки та авіація працюють цілодобово.

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– В Овручі з секретарем РНБО, керівником Офісу президента, заслухали представників ОДА, ДСНС, Нацполіції, Держлісагентства щодо пожеж у регіоні. Здійснили повітряний моніторинг над районом пожежі. Рятувальники, авіація, 50 одиниць техніки працюють 24/7. Врятовано чотири села. За три-чотири дні подолаємо! – заявив Арсен Аваков.

Нагадаємо, правоохоронці розглядають дві версії виникнення пожеж у Житомирській області – сухі вітри та навмисний підпал.

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