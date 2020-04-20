На въездах в Киев прекратили делать температурный скрининг. На блок-постах остались дежурить только патрульные и бойцы Национальной гвардии.

По словам правоохранителей, температуру у всех, кто въезжает в Киев, они не измеряют со вчерашнего вечера.

Такое распоряжение они получили от городских властей.

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На въездах в Киев прекратили измерять температуру / 4 фотографии

Однако блок-посты вокруг столицы останутся под контролем силовиков. Поскольку полицейские будут следить, чтобы украинцы не нарушали правила карантина и не организовывали пассажирские перевозки.

Напомним, блок-посты на основных въездах в Киев действовали с 16 апреля. На них всем водителям и пассажирам проводили температурный скрининг.