На в’їздах до Києва припинили робити температурний скринінг. На блок-постах залишилися чергувати тільки патрульні та бійці Національної гвардії.

За словами правоохоронців, температуру у всіх, хто в’їжджає до Києва, вони не вимірюють з учорашнього вечора.

Таке розпорядження вони отримали від міської влади.

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На в’їздах до Києва припинили вимірювати температуру / 4 фотографии

Однак блок-пости навколо столиці лишатимуться під контролем силовиків. Оскільки поліцейські стежитимуть, щоб українці не порушували правила карантину і не організовували пасажирські перевезення.

Нагадаємо, блок-пости на основних в’їздах до Києва діяли з 16 квітня. На них усім водіям і пасажирам проводили температурний скринінг.