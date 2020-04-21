Ориентация на медицину и доставку. Как предприниматели адаптируются к карантину

Украинский бизнес оказался на распутье. Карантин оказался значительно длиннее, чем того ожидали. Да и его последствия — более серьезными.

Владельцы компаний оказались перед выбором — сокращать рабочих, отправлять в неоплачиваемые отпуска или закрываться вообще. Бизнес начал искать пути спасения. Многие переориентировались на выпуск медицинских товаров.

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Одними из таких стали предприниматели из Шепетовки. Они начали выпускать дезинфицирующие рамки для больниц. Через них проходит персонал, когда уходит из инфекционного отделения. На защитную одежду попадает антисептик. Одну такую рамку подарили местной больнице, где лечат больных коронавирусом.

Бизнесмены начали применять и новейшие технологии. Александр Буткалюк печатает на 3D-принтере переходники для аппаратов искусственной вентиляции легких. Сначала он воспользовался иностранными разработками, но потом их усовершенствовал.

Вовремя сориентировался и киевский модельер Богдан Касс. Ранее он разрабатывал платья и костюмы, теперь же принялся шить дизайнерские маски.

К помощи присоединилась даже церковь. Пока одни священники призывают игнорировать карантин, другие — готовят антисептики.

Часто волонтерами выступают и бизнесмены. В Виннице, например, бесплатно шьют комбинезоны для защиты медиков.

А вот Ольга Субботина, основательница первой в Украине службы женского такси, уже третью неделю бесплатно возит в больницы тех, кому нужна помощь, не связана с коронавирусом. Поскольку из-за невозможности пользоваться общественным транспортом таким больным добраться на процедуры почти нереально.

Больше всего карантин ударил по сфере услуг. В пиццериях даже обычная доставка превратилась в целую спецоперацию.

Большинство платежей теперь только онлайн. Наличными сейчас почти никто не рассчитывается. Многие рестораторы ожидают, что нынешний опыт может перейти в привычку надолго.

Еще одна карантинная примета, которая может стать постоянно действующей — это работа на дому. Из-за этого освободилось большое количество офисных площадей. И уже есть прогнозы, что туда предыдущие арендаторы не вернутся.

Эксперты убеждены, что нынешние минусы после карантина могут перерасти в плюсы. Когда закончится карантин и насколько сильной может быть экономический кризис — пока никто не прогнозирует, но бизнес уже учится жить по-новому.

Напомним, Виталий Кличко рассказал, какую доплату за март получили медики, работающие с больными Covid-19.