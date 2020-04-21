Орієнтація на медицину та доставку. Як підприємці пристосовуються до карантину

Український бізнес опинився на роздоріжжі. Карантин виявився значно довшим, аніж того очікували. Та і його наслідки – більш серйознішими.

Власники компаній опинилися перед вибором – скорочувати робітників, відправляти в неоплачувані відпустки або ж закриватися взагалі. Бізнес почав шукати шляхи спасіння. Багато хто переорієнтувався на випуск медичних товарів.

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Одними з таких стали підприємці з Шепетівки. Вони почали випускати дезінфікуючі рамки для лікарень. Через них проходить персонал, коли йде з інфекційного відділення. На захисний одяг потрапляє антисептик. Одну таку рамку подарували місцевій лікарні, де лікують хворих на коронавірус.

Бізнесмени почали застосовувати й новітні технології. Олександр Буткалюк друкує на 3D-принтері перехідники для апаратів штучної вентиляції легень. Спочатку він скористався іноземними розробками, але згодом їх вдосконалив.

Вчасно зорієнтувався й київський модельєр Богдан Касс. Раніше він розробляв сукні та костюми, тепер же взявся шити дизайнерські маски.

До допомоги долучилася навіть церква. Поки одні священики закликають ігнорувати карантин, інші – готують антисептики.

Часто волонтерами виступають й бізнесмени. У Вінниці, наприклад, безкоштовно шиють комбінезони для захисту медиків.

А от Ольга Субботіна, засновниця першої в Україні служби жіночого таксі, вже третій тиждень безкоштовно возить до лікарень тих, кому потрібна допомога не пов’язана з коронавірусом. Оскільки через неможливість користуватися громадським транспортом таким хворим дістатися на процедури майже нереально.

Найбільше карантин вдарив по сфері послуг. У піцеріях навіть звичайна доставка перетворилася на цілу спецоперацію.

Більшість платежів тепер тільки онлайн. Готівкою зараз майже ніхто не розраховується. Багато рестораторів очікують, що нинішній досвід може перейти у звичку надовго.

Ще одна карантинна прикмета, яка може стати постійною – це робота віддалено. Через це звільнилася велика кількість офісних площ. І вже є прогнози, що туди попередні орендарі не повернуться.

Експерти переконані, що нинішні мінуси після карантину можуть перерости в плюси. Коли закінчиться карантин і наскільки сильною може бути економічна криза – поки ніхто не прогнозує, але бізнес вже вчиться жити по-новому.

Нагадаємо, Віталій Кличко розповів, яку доплату за березень отримали медики, які працюють з хворими на Covid-19.