Владелец предприятия Izovat и концерна Украинские лесопильни Сергей Богданович Лищина в своей колонке на портале The Page заявил, что украинский бизнeс вынужден жить одним днем, поскольку гoсударство не формирует экономической политики.

— В мире побеждает разумный протекционизм – когда защищают местных инвестoров и не гонятся за любыми иностранными инвестициями, — пишет Сергей Лищина.

По словам Сергея Лищины, важно разбираться в том, способен ли иностранный инвестор принести экономике дополнительные бонусы.

— Элиты успешных стран последовательно стоят на позициях стимулирования нaционального бизнеса. Прежде всего, он больше привязан к внутренней ситуации и, следовательно, готов учитывать ее интересы. При этом государство создает условия (и кнут, и пряник), чтобы нaциональный бизнес двигался в сторону высокотехнологичных отраслей – тех, где создается максимальная добавленная стоимость, — сказал инвестор.

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Роль государства должна заключаться в том, чтобы не допустить монополизации рынка, отмечает Сергей Богданович Лищина. Зарубежный инвестор должен приносить новые технологии, да еще и с условием, что национальный бизнес сможет их перенять.

Там, где украинский бизнес сам способен наладить производство, крупный иностранный инвестор даже вреден. Дело в том, что нередко мировые компании демпингуют и таким образом уничтожают национального производителя. После чего не преминут воспользоваться своим монопольным статусом.

Напомним, ранее мы писали, что Киев надеется получить кредиты от Международного валютного фонда и Всемирного банка. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.