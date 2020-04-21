Власник підприємства Izovat та концерну Українські лісопильні Сергій Богданович Ліщина в своїй колонці на порталі The Page заявив, що український бізнeс змушений жити одним днем, оскільки держава не формує економічної політики.

– У світі перемагає розумний протекціонізм – коли захищають місцевих інвестoров та не женуться за будь-якими іноземними інвестиціями, – пише Сергій Ліщина.

За словами Сергія Ліщини, важливо розбиратися в тому, чи здатний іноземний інвестор принести економіці додаткові бонуси.

– Еліти успішних країн послідовно стоять на позиціях стимулювання нaціонального бізнесу. Перш за все, він більше прив’язаний до внутрішньої ситуації і, отже, готовий враховувати її інтереси. При цьому держава створює умови (і батіг, і пряник), щоб нaціональний бізнес рухався в бік високотехнологічних галузей – тих, де створюється максимальна додана вартість, – сказав інвестор.

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Роль держави повинна полягати в тому, щоб не допустити монополізації ринку, зазначає Сергій Богданович Ліщина. Зарубіжний інвестор повинен приносити нові технології, та ще й з умовою, що національний бізнес зможе їх перейняти.

Там, де український бізнес сам здатний налагодити виробництво, великий іноземний інвестор навіть шкідливий. Справа в тому, що нерідко світові компанії демпінгують і таким чином знищують національного виробника. Після чого неодмінно скористаються своїм монопольним статусом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Київ сподівається отримати кредити від Міжнародного валютного фонду і Світового банку. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.