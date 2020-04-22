По электронному паспорту невозможно будет выехать за границу.

Он будет действовать только на территории Украины, заявил председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк.

— Паспортом можно будет воспользоваться только внутри страны. Можно использовать паспорт в смартфоне для покупки билетов на авиаперевозки и железнодорожный траспорт, — говорит Соколюк.

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Также цифровой паспорт можно использовать в следующих ситуациях:

получить услуги в банках, почте или медицинских учреждениях;

при оформлении документов в государственных службах;

при покупка алкоголя для подтверждения совершеннолетия;

для идентификации личности при обращении к нему полиции.

29 тыс. граждан протестовали цифровые документы.

Напомним, в Украине разработали цифровые паспорта, которые можно будет использовать в приложении Действие.