По электронному паспорту невозможно будет выехать за границу.
Он будет действовать только на территории Украины, заявил председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк.
— Паспортом можно будет воспользоваться только внутри страны. Можно использовать паспорт в смартфоне для покупки билетов на авиаперевозки и железнодорожный траспорт, — говорит Соколюк.
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Также цифровой паспорт можно использовать в следующих ситуациях:
- получить услуги в банках, почте или медицинских учреждениях;
- при оформлении документов в государственных службах;
- при покупка алкоголя для подтверждения совершеннолетия;
- для идентификации личности при обращении к нему полиции.
29 тыс. граждан протестовали цифровые документы.
Напомним, в Украине разработали цифровые паспорта, которые можно будет использовать в приложении Действие.