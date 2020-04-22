За електронним паспортом неможливо буде виїхати закордон.

Він діятиме тільки на території України, заявив голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк.

– Паспортом можна буде скористатись тільки в середині країни. Можна використати паспорт у смартфоні для купівлі квитків на авіаперевезення та залізничний траспорт, – каже Соколюк.

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Також цифровий паспорт можна використовувати у таких ситуаціях:

отримати послуги в банках, пошті чи медичних закладах;

при оформленні документів у державних службах;

при купівля алкоголю для підтвердження повноліття;

для ідентифікації особи при зверненні до нього поліції.

29 тис. громадян протестували цифрові документи.

Нагадаємо, в Україні розробили цифрові паспорти, які можна буде використовувати у додатку Дія.