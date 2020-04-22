За електронним паспортом неможливо буде виїхати закордон.
Він діятиме тільки на території України, заявив голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк.
– Паспортом можна буде скористатись тільки в середині країни. Можна використати паспорт у смартфоні для купівлі квитків на авіаперевезення та залізничний траспорт, – каже Соколюк.
Читайте: Як оплатити комуналку онлайн – відеоінструкція на платформі Дія
Також цифровий паспорт можна використовувати у таких ситуаціях:
- отримати послуги в банках, пошті чи медичних закладах;
- при оформленні документів у державних службах;
- при купівля алкоголю для підтвердження повноліття;
- для ідентифікації особи при зверненні до нього поліції.
29 тис. громадян протестували цифрові документи.
Нагадаємо, в Україні розробили цифрові паспорти, які можна буде використовувати у додатку Дія.