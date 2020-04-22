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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Кто получит выплату в 1 тыс. грн — Кабмин определил категории

Кабинет министров Украины определил категории населения, которые получат выплату единовременного пособия в размере 1 тыс. грн.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства без обсуждения 22 апреля.

Как отмечается в пояснительной записке, проектом предлагается дополнить Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для выплаты помощи отдельным категориям населения.

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Помощь предусмотрена для:

  • лиц с инвалидностью с детства;
  • детей с инвалидностью (кроме лиц из их числа, которые получают помощь в связи с потерей кормильца);
  • лиц, не имеющих права на пенсию;
  • неработающих лиц, достигших пенсионного возраста, но не получивших право на пенсию.

Также Кабмин принял решение выплачивать ежемесячно по 500 грн пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсии не превышает 9 205 грн.

Решение предусматривает проведение в мае 2020 года индексации пенсий на 11% для 7 млн ​​пенсионеров.

Напомним, карантин в Украине продлили до 11 мая 2020 года. Соответствующее решение приняло украинское правительство на заседании 22 апреля.

Источник: Кабмин

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