Хто отримає виплату в 1 тис . грн – Кабмін визначив категорії

Кабінет міністрів України визначив категорії населення, які отримають виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 1 тис. грн.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду без обговорення 22 квітня.

Як наголошується в пояснювальній записці до постанови, проектом пропонується доповнити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати допомоги окремим категоріям населення.

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Допомогу передбачено для:

осіб з інвалідністю з дитинства;

дітей з інвалідністю (крім осіб з їх числа, які отримують допомогу у зв`язку з втратою годувальника);

осіб, які не мають права на пенсію;

непрацюючих осіб, які досягли пенсійного віку, але не отримали права на пенсію.

Також Кабмін ухвалив рішення виплачувати щомісячно по 500 грн пенсіонерам старше 80 років, у яких розмір пенсії не перевищує 9 205 грн.

Рішення передбачає проведення в травні 2020 року індексації пенсій на 11% для 7 млн пенсіонерів.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 11 травня 2020 року. Відповідне рішення ухвалив український уряд на засіданні 22 квітня.