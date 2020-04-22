Хто отримає виплату в 1 тис . грн – Кабмін визначив категорії

Кабінет міністрів України визначив категорії населення, які отримають виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 1 тис. грн.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду без обговорення 22 квітня.
Як наголошується в пояснювальній записці до постанови, проектом пропонується доповнити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати допомоги окремим категоріям населення.
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Допомогу передбачено для:
- осіб з інвалідністю з дитинства;
- дітей з інвалідністю (крім осіб з їх числа, які отримують допомогу у зв`язку з втратою годувальника);
- осіб, які не мають права на пенсію;
- непрацюючих осіб, які досягли пенсійного віку, але не отримали права на пенсію.
Також Кабмін ухвалив рішення виплачувати щомісячно по 500 грн пенсіонерам старше 80 років, у яких розмір пенсії не перевищує 9 205 грн.
Рішення передбачає проведення в травні 2020 року індексації пенсій на 11% для 7 млн пенсіонерів.
Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 11 травня 2020 року. Відповідне рішення ухвалив український уряд на засіданні 22 квітня.