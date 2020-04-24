Поліетиленові пакети для подачі кисню: районна лікарня тестує альтернативу ШВЛ

У Борщівській районній лікарні Тернопільщини, пацієнтам з коронавірусом кисень подають за допомогою поліетиленових пакетів.

Про це розповів в.о. завідувача відділення анестезіології Роман Пацкань.

– Це є альтернатива штучній вентиляції легень. Це дозволяє зберігати потрібну оксигенацію крові – насичення киснем крові. Поки що нам прийшла пробна партія – три пакети. Зараз ми замовили наступну партію у 10 пакетів, – каже лікар.

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Неінвазивний метод штучної вентиляції легень за методом BUBBLE CPAP розробила Харківська кафедра анестезіології післядипломної освіти.

Борщівська лікарня однією з перших в Україні застосувала їх для лікування хворих на коронавірус.

Собівартість такого пакета від 50 до 100 грн.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що Україна повністю забезпечена апаратами ШВЛ, але треба бути готовим до різного розвитку подій.

Джерело: Борщівська районна лікарня