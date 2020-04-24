У Запорізькій області 10-річний хлопчик приїхав на Mercedes до магазину

У місті Токмак Запорізької області 10-річна дитина приїхала самостійно за кермом Mercedes до супермаркету. Інцидент зафіксували місцеві жителі на відео.

Після поширення відеоматеріалу у соцмережах на нього відреагувала місцева поліція та відшукала малолітнього водія.

– Поліцейські сектору реагування патрульної поліції встановили особу неповнолітнього та його родичів, – повідомила прес-служба Нацполіції.

Читайте: 4-річна дитина близько 16 годин жила з трупом матері, яка померла від коронавірусу

Поліція склала адміністративний протокол на батька неповнолітнього порушника, а з хлопчиком провели профілактичну бесіду.

Нагадаємо, у Києві від розриву стравоходу помер дворічний хлопчик, який проковтнув іграшку.