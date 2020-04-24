Украина изготовила первые 200 тыс. ПЦР-тестов

В Украине началось производство ПЦР-тестов. Сейчас первая партия объемом 200 тыс. единиц отправляется в регионы.

Об этом сообщил секретарь Координационного совета по противодействию распространению Covid-19 Кирилл Тимошенко.

— Как мы и обещали несколько недель назад, в Украине началось производство ПЦР-тестов. Сегодня мы получили первую партию — это 200 тыс. тестов. Они на выходных разъедутся по областям, по специальным лабораториях, проводят ПЦР-тестирование, — сказал Кирилл Тимошенко.

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По его словам, на следующей неделе ожидается еще около 400 тыс. таких тестов. Производство украинских ПЦР-тестов продолжается, и они также будут распределяться между учреждениями.

— Я считаю, что это очень хороший шаг, когда Украина получила отечественные ПЦР-тесты. Не закупает их в Китае или Корее, а проводить диагностику именно украинским ПЦР-тестами, — подчеркнул он.

Тимошенко сообщил, что на днях в Украину из Китая прибыла большая партия средств защиты для врачей, Министерства внутренних дел, Госпогранслужбы, Вооруженных сил. Это более 360 тыс. респираторов, более 100 тыс. костюмов биозащиты, а также 800 тыс. реагентов для проведения ПЦР-тестов.

Напомним, по состоянию на 09.30 24 апреля в Украине зафиксировали 7 647 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 477 людей.

Из них 193 летальных, 601 пациент вылечился.