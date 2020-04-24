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Факти / Україна / Суспільство

Україна виготовила перші 200 тис. ПЛР-тестів

В Україні розпочалося виробництво ПЛР-тестів. Наразі перша партія обсягом 200 тис. одиниць відправляється у регіони.

Про це повідомив секретар Координаційної ради з протидії поширенню Covid-19 Кирило Тимошенко.

– Як ми й обіцяли кілька тижнів тому, в Україні розпочалося виробництво ПЛР-тестів. Сьогодні ми отримали першу партію – це 200 тис. тестів. Вони на вихідних роз’їдуться по областях, по спеціальних лабораторіях, які проводять ПЛР-тестування, – сказав Кирило Тимошенко.

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За його словами, наступного тижня очікується ще майже 400 тис. таких тестів. Виробництво українських ПЛР-тестів триває, і вони також розподілятимуться між установами.

– Я вважаю, що це дуже добрий крок, коли Україна отримала вітчизняні ПЛР-тести. Не закуповує їх у Китаї чи Кореї, а проводитиме діагностику саме українськими ПЛР-тестами, – наголосив він.

Тимошенко повідомив, що днями до України з Китаю прибула велика партія засобів захисту для лікарів, Міністерства внутрішніх справ, Держприкордонслужби, Збройних сил. Це понад 360 тис. респіраторів, понад 100 тис. костюмів біозахисту, а також 800 тис. реагентів для проведення ПЛР-тестів.

Нагадаємо, станом на 09.30 24 квітня в Україні зафіксували 7 647 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 477 людей.

З них 193 летальні, 601 пацієнт вилікувався.

Джерело: Офіс президента

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