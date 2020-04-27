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Факты / Украина

Кабинет гражданина в приложении Дія: какие данные можно посмотреть

В приложении Дія появился кабинет гражданина, где каждый может проверить информацию о своей недвижимости, документах, автомобилях, земле и бизнесе.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, список данных будет расширяться.

— Более 200 реестров собирают данные об украинцах. Мне кажется, что мы лидеры, как минимум, в Европе, с точки зрения количества государственных баз данных, — написал он.

Федоров отметил, что в Минцифры уже провели аудит, разработали концепцию единого реестра народонаселения, улучшают качество данных, а также осуществили тестовую верификацию данных.

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Министр рассказал, что, если человек владеет квартирой, но данные о ней не отражены в кабинете, это означает, что ее нет в электронном реестре, а право собственности есть только в бумажном виде.

— Отсутствие данных в реестре — это риски рейдерства, и вообще потери прав собственности, если что-то произойдет с тем же архивом. Поэтому регистрируйтесь на портале, используя электронную подпись или BankID, и узнавайте качество данных, которыми располагает о вас государство, — сказал он.

Напомним, с 22 апреля на портале государственных услуг Дія стало доступно подписание документов электронной подписью. Факты ICTV рассказывали, как подписать документ электронной подписью.

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