Кабінет громадянина в додатку Дія: які дані можна подивитися

У додатку Дія з’явився кабінет громадянина, де кожен може перевірити інформацію про свою нерухомість, документи, автомобілі, землю та бізнес.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, список даних розширюватиметься.

– Понад 200 реєстрів збирають дані про українців. Мені здається, що ми лідери, як мінімум, в Європі, з точки зору кількості державних баз даних, – написав він.

Федоров зазначив, що в Мінцифри вже провели аудит, розробили концепцію єдиного реєстру народонаселення, покращують якість даних, а також здійснили їхню тестову верифікацію.

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Міністр розповів, що, якщо людина володіє квартирою, але дані про неї не відображені в кабінеті, це означає, що її немає в електронному реєстрі, а право власності є тільки в паперовому вигляді.

– Відсутність даних в реєстрі – це ризики рейдерства, і взагалі втрати прав власності, якщо щось станеться з тим само архівом. Тому реєструйтеся на порталі, використовуючи електронний підпис або BankID, і дізнавайтеся якість даних, якими володіє про вас держава, – сказав він.

Нагадаємо, з 22 квітня на порталі державних послуг Дія стало доступне підписання документів електронним підписом. Факти ICTV розповідали, як підписати документ електронним підписом.